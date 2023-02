Elisoccorso ai privati in Liguria, M5s: “Grida vendetta”. L’assessore: “Convenzione necessaria”

Liguria. “L’affidamento in Liguria dell’elisoccorso ai privati continua a gridare vendetta”. Così, il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini a margine dell’interrogazione sull’elisoccorso discussa oggi in aula.

“Al netto dello scempio di aver sottratto al corpo competente, formato e specializzato dei vigili del fuoco un servizio per il quale lo stesso era ed è equipaggiato, non si capisce con quale criterio concorrenziale la giunta della passata legislatura abbia optato per il privato (Airgreen), che alla conta finale è risultato molto più costoso del pubblico: 3,5 milioni di euro l’anno (e solo per il Ponente ligure con base ad Albenga) contro i 2 milioni dei vigili del fuoco – prosegue Ugolini -. Altri fondi pubblici saranno poi presto destinati all’annunciato terzo polo, quello di Sarzana, che Regione intende affidare ancora una volta al privato, lo stesso che opera da Albenga. A non tornare, poi, è anche la disparità di trattamento: mentre al privato è stato garantito un appalto della durata di 7 anni più 2 di rinnovo, con il corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato siglato un accordo di rinnovo per soli 18 mesi. Interrogato, l’assessore competente ha ripercorso l’iter seguito nella passata legislatura senza però spiegare la ratio alla base di un esborso maggiore”.

» leggi tutto su www.ivg.it