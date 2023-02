Giulio Regeni, l’incredulità di Bruzzone (Rosso-Verdi): “Odg respinto perché non di rilevanza cittadina”

Genova. “In Consiglio comunale è stato respinto un mio ordine del giorno ‘fuori sacco’ sulla memoria di Giulio Regeni perché ritenuto inammissibile” dice il consigliere comunale dei Rosso-Verdi Filippo Bruzzone.

“L’ordine del giorno – spiega Bruzzone – in particolare è stato rifiutato perché non ritenuto di rilevanza cittadina, e ciò mi lascia molto perplesso dal momento che in città non solo è presente una panchina gialla, in memoria di Giulio, per tenere alta l’attenzione sulla richiesta di verità e giustizia, ma anche per anni in Comune è stato esposto uno striscione giallo, sempre in nome di Giulio”.

