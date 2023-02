Imperia terza provincia italiana per incidenza di imprenditori immigrati, Liguria prima regione

Sanremo. E’ la Imperia la provincia italiana con la maggiore incidenza di imprenditori immigrati, la Liguria si piazza al primo posto come regione. Questo è il dato che emerge. emerge da un recente report della Fondazione Leone Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla CGIA di Mestre, che analizza i dati Infocamere e fotografa la situazione al 31 dicembre 2022, osservando la presenza di imprenditori nati all’estero e le dinamiche in corso nell’ultimo anno.

Nella nostra provincia si registra una percentuale del 16,4% di imprese a guida straniera sul totale. In Italia prima di lei c’è Prato (25,6%) e Trieste (17,4%). In Liguria Genova (14,4%), La Spezia (11,5%) e Savona (11,1%), Nella nostra regione 13,7%, a seguire c’è la Toscana con il 13,4% e Lazio al 12,9%. La Liguria è anche la seconda come crescita degli imprenditori con un’aumento superiore al 50% negli ultimi 12 anni. Primo posto in Italia per la Campania con l’88%. Nel Belpaese gli imprenditori nati all’estero crescono anche nel 2022 e rappresentano ormai oltre il 10% del totale.

