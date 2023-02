La Canottieri Sanremo gareggia e vince a Roma e Torino

Sanremo. Canottieri Sanremo impegnata su due fronti con la canoa a Roma (Trofeo Decathlon indoor) e con il Canottaggio a Torino sabato nella Regata Nazionale di Fondo e domenica nell’Internazionale di Fondo “Inverno sul Po”. La Canottieri ha conquistato due ori, un argento e numerosi piazzamenti di rilievo nelle tre manifestazioni.

CANOA

Finale Nazionale Decathlon Challenge a Roma Tor Vergata, sorta di campionato italiano a su pagaiergometro sui 1000 mt per tutte le categorie e 500 mt. per paracanoa. Oro per Amanda Embriaco in paracanoa. 6 e 7 in finale b per Pompili Valentina e Pompili Viola cat ragazze under 17. Pompili Camilla junior 13 esima. Vitulano Matteo cat ragazzi e De Faveris loris cat junior 17 assoluti, una buona prova per i ragazzi più giovani alla loro prima esperienza di gara a secco sul pagaiergometro e una conferma per Amanda Embriaco che già l anno scorso aveva vinto la stessa prova.

