Maxi sequestro di cocaina nel porto di Vado Ligure, condanne fino a 10 anni

Savona. Tra i maxi sequestri dell’inchiesta giudiziaria anche quello avvenuto in un container di pellami al porto di Vado Ligure (237 chili). Si è concluso in primo grado il processo nato dall’indagine condotta dalla Dda di Bologna, coordinata dal Pm Roberto Ceroni. Quattro gli arresti: tre dominicani e un italiano (un vicentino di 68 anni), che sono stati condannati a pene che vanno dai 5 anni e 4 mesi fino a 10 anni e 8 mesi di reclusione.

I provvedimenti furono eseguiti il 17 febbraio 2022, a partire da un appostamento dei poliziotti vicino a un garage in zona Santa Viola, a Bologna con il ritrovamento, in un doppio fondo di un baule di un’auto, di quasi 12 chili di droga. In un capannone a Creazzo, nel Vicentino, in parte in un furgone e in parte in bancali di pellame, furono in seguito sequestrati ben 260 chili.

