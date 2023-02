Medici di base, in Liguria 68 zone sono scoperte. Gratarola: “Chiederemo deroghe per assumerli”

In Liguria 68 zone presentano ancora carenza di medici di medicina generale, contro le 165 che risultavano all’inizio dell’anno scorso. Sono i dati forniti in consiglio regionale dall’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, rispondendo alle interrogazioni presentate dai consiglieri Roberto Centi (Lista Sansa) ed Enrico Ioculano (Pd).

Quella dei medici di famiglia è ormai un’emergenza in diverse aree della regione, soprattutto nell’entroterra, ma Genova non fa eccezione: il quartiere Ca’ Nuova sulle alture di Pra’ e San Quirico in Valpolcevera sono tuttora scoperti. Come ricordato dai consiglieri regionali, soltanto nel 2021 nell’Asl 3 genovese sono cessati dal servizio 33 medici di base (su un totale di 501) e 3 pediatri di libera scelta, con diverse famiglie rimaste senza medico di medicina generale.

