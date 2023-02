Pegli, verificatrice Amt aggredita e spinta giù dal bus: in ospedale con un trauma cranico

Genova. Ennesima aggressione ai danni del personale Amt a bordo di un bus a Genova. Una verificatrice di titoli di viaggio è finita all’ospedale dopo essere stata spinta fuori dal mezzo da una persona che era stata trovata senza biglietto, fuggita subito dopo l’aggressione.

È successo nel primo pomeriggio, poco prima delle 15.00, sul lungomare di Pegli a bordo di un bus in servizio sulla linea 1. All’apertura delle porte la donna, una 49enne, è stata buttata giù e cadendo ha battuto la testa sull’asfalto. Soccorsa dai militi della Croce Verde Praese, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con un lieve trauma cranico. A parte la paura, le sue condizioni non sono gravi.

