Portofino Coast, alla Bit di Milano, presenta il mix mare-vallate

Portofino Coast

Portofino Coast in vetrina alla Bit-Borsa Internazionale del Turismo a San Valentino. Una lunga storia d’amore della Riviera di Levante con Milano nata nel 1987 dall’unione di alcuni operatori turistici.

Con i dieci comuni costieri (da Recco a Moneglia) soci insieme con ventuno hotel e quattro ristoranti, il Consorzio nato nel 1987 punta alla crescita di un’offerta turistica sempre più qualificata, il punto di riferimento per far vivere esperienze uniche in destinazioni di eccellenza valorizzando le risorse culturali e ambientali del territorio.

La ricetta per affrontare il futuro con successo, hanno spiegato il presidente di Portofino Coast Alessandro Sauda e la vicepresidente Cristina Carbone nel corso di una conferenza stampa nello stand della Regione Liguria alla Bit, contiene anche un nuovo progetto di integrazione turistica tra costa ed entroterra in collaborazione con i Consorzi di tutela che riuniscono i produttori locali dell’agroalimentare.

