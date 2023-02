Sanremo, addio Ginger. Aveva solo 59 anni

Sanremo. La Città dei Fiori piange Daniele Guido detto Ginger mancato all’età di asoli 59 anni conosciutissimo tutta Sanremo come della provincia di Imperia. Per anni aveva lavorato ai livelli più alti della ricettività e del turismo alberghiero.

Si alternava infatti tra crociere su grosse navi come quelle della compagnia Carnival, dove svolgeva la funzione di commissario di bordo alla reception dell’hotel Royal di Sanremo. Ha navigato per quasi tutto il mondo ( nella foto é in Malesia) ed ha visitato grosso modo qualsiasi paese. Se n’è andato dopo aver lottato per poco tempo contro un male incurabile, che nel giro di un anno se l’è portato via. Ai suoi familiari, agli amici ed ai tanti che lo stimavano vanno le più sentite condoglianze della redazione di Riviera24.

» leggi tutto su www.riviera24.it