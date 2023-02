Savona, i residenti di Valloria e Villetta: “Attraversamenti pedonali non sicuri, le auto corrono”

Savona. Mancanza di parcheggi e sicurezza in via Amendola. Sono le criticità presentate da alcuni residenti all’amministrazione comunale durante l’incontro al circolo Artisi. Presenti gli assessori Lionello Parodi, Francesco Rossello, Gabriella Branca, Barbara Pasquali e il comandante della polizia locale Igor Aloi.

In via Amendola era stato installato un segnalatore di velocità, ma i residenti chiedono “un intervento più forte perché le auto corrono ed è pericoloso, in zona ci sono scuole e giardini”. I dossi non si possono mettere perché passano gli autobus, sarà valutato un attraversamento pedonale rialzato. Il velox fisso invece non può essere messo. Un’altra residente aggiunge: “Le strade in questi quartieri vengono usate come piste”.

