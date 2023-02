Scarpino, Linea Condivisa: “Il progetto del nuovo impianto slitta di un anno.La situazione rasenta il ridicolo se non fosse tragica”

Genova. “A distanza di tre settimane dall’audizione in Regione da me richiesta in cui Amiu e l’Assessore comunale Matteo Campora avevano detto di essere ottimisti sulle risultanze dei lavori di verifica per quanto riguarda la tenuta della piattaforma su cui si regge l’impianto di Scarpino, esce oggi la notizia che la realizzazione dell’impianto Tmb, Trattamento meccanico-biologico, slitta di un anno” afferma Gianni Pastorino, di Linea Condivisa.

E prosegue: “Dunque le affermazioni fatte in audizione sono quantomeno discutibili. Mi chiedo quanto sia credibile una dirigenza che viene in audizione lanciando messaggi ottimistici sulle verifiche mentre oggi scopriamo che ci sono ritardi importanti rispetto al modello di progettazione, mai messo in discussione da Comune e Amiu”.

