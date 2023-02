“Se esiste un ‘pensiero unico’, è proprio quello che vuole portare avanti Pillon”

RAOT – Rete Anti Omofobia e Transfobia prende atto dell’incontro tenutosi ieri sera nella mediateca cittadina, alla presenza di relatori quali Simone Pillon, ex senatore e promotore del Family Day, e Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione Pro Vita & Famiglia, organizzatrice dell’evento.

Come RAOT non possiamo che esprimere il nostro biasimo per il fatto che una struttura comunale ospiti un evento che veicola mala informazione e che promuove una crociata insensata e lesiva dei diritti di molte persone e famiglie. Un evento che già dal titolo, “Si potrà ancora dire Mamma e Papà?”, si pone in maniera provocatoria e mistificatoria, alludendo, neanche troppo velatamente, a una presunta e infondata minaccia alla “famiglia tradizionale”. Teniamo inoltre a sottolineare che se davvero esiste un “pensiero unico”, come sostiene l’avvocato Pillon, questo è quello che vogliono portare avanti i relatori dell’evento: un pensiero che si arrocca nel proprio privilegio, un pensiero totalizzante, rigido, escludente, che toglie dignità e legittimità alla molteplicità di formazioni familiari che in Italia già esistono e che, a differenza di quelle “tradizionali”, non godono ad oggi della medesima tutela giuridica.

