Superbonus, la Regione acquisirà i crediti bloccati? Toti conferma: “Ci stiamo lavorando”

Genova. La Regione Liguria è “interessata a dare concretezza” all’idea di acquistare direttamente i crediti d’imposta incagliati per sbloccare gli interventi di efficientamento energetico legati al Superbonus 110%. Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti rispondendo a un’interrogazione del capogruppo M5s Fabio Tosi in consiglio regionale.

“Gli uffici del Bilancio – ha aggiunto Toti – stanno lavorando in tal senso e spero che nelle prossime settimane la Liguria sia tra le prime regioni in Italia ad annunciare novità. È evidente la volontà di far uscire l’edilizia dall’impasse. Allo stato attuale sono in corso tavoli tecnici per i giudizi contabili e giuridici. Il nostro intento è avere a breve una bozza di legge, è chiaro che serve una copertura normativa. Nelle prossime settimane affronteremo l’argomento, ma il nostro intento come amministrazione è dare risposta a questa esigenza”.

