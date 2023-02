Tappa a Noli per “Una vita da social” della Polizia, ospite Linda Cerruti: “Mai tacere di fronte al cyberbullismo”

Noli. “Non tacete di fronte al cyberbullismo: parlatene in famiglia o con gli insegnanti e non tenetevi tutto dentro. Parlarne è il modo migliore per affrontare il problema e iniziare a risolverlo”. È questo il riassunto del discorso che la campionessa di nuoto sincronizzato, Linda Cerruti, ha rivolto agli studenti di elementari e medie a Noli, questa mattina.

Nella giornata odierna, infatti, tappa savonese per la decima edizione del Tour nazionale di “Una vita da social”, iniziativa della Polizia di Stato sui temi dei social network, del cyberbullismo, delle fake news e sull’importanza della sicurezza nella navigazione in rete.

