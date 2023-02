Dall’ufficio stampa delle Ferrovie Italiane

Dal prossimo 1° aprile, il servizio Eurocity già attivo tra Zurigo e Genova verrà prolungato fino a Sestri Levante, il sabato e la domenica. Tra Genova e Sestri è prevista una fermata intermedia a S. Margherita Ligure-Portofino. Un’opportunità in più per visitare la riviera ligure, ma anche per scoprire le attrazioni della Svizzera in primavera.

