Bordighera, esce di strada con l’auto in via Sapergo: conducente illesa

Bordighera. Mobilitazione di soccorsi in via Sapergo, sulla prima collina di Bordighera, per una donna di 45 anni che ha perso il controllo della propria vettura, una Renault Captur, ed è finita fuori strada. L’auto si è ribaltata su un fianco, ma la conducente è rimasta illesa. Ad estrarla dall’abitacolo, per paura che la vettura potesse precipitare nel dirupo sottostante, è stato il personale di Ponente Emergenza intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, al personale sanitario del 118 e ai carabinieri.

Saranno i militari dell’Arma a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe essere causato dall’assunzione di alcol.

