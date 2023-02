Bordighera festeggia il “Carnevale in maschera”

Bordighera. A partire dalle 14.30, in corso Italia chiuso al traffico per l’occasione, i protagonisti saranno i più piccoli: per loro un pomeriggio di vero divertimento con baby dance, truccabimbi, spettacoli di strada ed altre sorprese in tema con la festa più allegra e colorata dell’inverno. Dalle 18.30, sempre in corso Italia, musica per tutti con “Quel Trio Là”, band che accompagnerà l’ora dell’aperitivo.

«Sarà un Carnevale dedicato a tutta la famiglia, prima con le animazioni pensate per i bambini e poi con il concerto di “Quel Trio Là”. Vi aspettiamo domenica 19 febbraio per un lungo pomeriggio di festa… “in maschera”» commenta l’assessore Melina Rodà.

