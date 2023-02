Calcio/ Entella, che batosta al Menti: il Vicenza vince 4-1 e va in finale in Coppa

Vicenza: Iacobucci; Bellich, Pasini, Corradi; Oviszach, Zonta, Ronaldo, Begic; Stoppa, Della Morte; Rolfini. All. Modesto

Virtus Entella: De Lucia; Pellizzer, Chiosa, Manzi; Zappella, Tascone, Paolucci, Favale; Meazzi; Morosini, Faggioli. All. Volpe

La Virtus Entella viene eliminata dal Vicenza ai tempi supplementari: al Menti finisce 3-0 con i gol di Della Morte, Ferrari e Stoppa. All’andata al Comunale la sfida era terminata 1-0. Mister Volpe attua un po’ di turn over anche in vista del campionato puntando su De Lucia in porta difeso dal trio Pellizzer, Chiosa e Manzi. In mezzo Zappella, Tascone, Paolucci e Favale, mentre Meazzi a supportare i due attaccanti Morosini e Fagioli.

» leggi tutto su www.levantenews.it