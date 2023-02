Calcio. Nuovo Savona entro un mese: un ex granata nella dirigenza

Savona. Nel giro di 15/20 giorni la città avrà un nuovo soggetto sportivo. Questa la novità più chiara riguardo al discorso del “Delfino bicefalo”. L’obiettivo sociale sarà quello di mantenere un rapporto molto stretto con la cittadinanza attraverso varie iniziative, che portino alla rifondazione di un settore giovanile e di una scuola calcio. Insomma, rendere il Savona più savonese.

I nomi e cariche, compresi anche i consulenti, non possono essere ancora svelati per via della posizione di un grande sponsor dal Piemonte che, secondo come si palesa, cambierà naturalmente le cariche. Proprio su questo, è molto vicina la figura di un ex giocatore del Torino degli anni ’50.

