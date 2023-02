Cantieri in autostrada, entro dicembre fine lavori nelle gallerie tra Masone e Genova sull’A26

Liguria. “Ci siamo trovati davanti un cantiere imponente, con lavorazioni radicali che stanno di fatto costruendo delle gallerie nuove“. Questo il commento a caldo raccolto a margine del sopralluogo avvenuto oggi in un cantiere dell’A26, dove Aspi sta intervenendo per la messa in sicurezza dei grandi tunnel che permettono all’autostrada di valicare il Turchino e attraversare la Valle Stura.

Un sopralluogo organizzato per mostrare da vicino la complessità di lavorazioni che, se da un lato stanno complicando la vita a molti pendolari, dall’altro puntano a restituire una rete autostradale più sicura e modernizzata. Presenti il direttore di tronco Francesco Sapio (Aspi), i sindaci di Masone, Omar Missarelli, Campo Ligure, Gianni Oliveri, Rossiglione, Katia Piccardo, e Ovada, e i rappresentanti del Gruppo Viabilità valli Stura e Orba, il comitato spontaneo di residenti che dal 2019 ‘da battaglia’ per la mobilità e la sicurezza degli abitanti della vallata.

» leggi tutto su www.ivg.it