Degenerazione neurologica, a Genova il “Citicolina day”: appuntamento scientifico internazionale

Genova. In Italia, secondo i dati stimati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) vi sono circa 1 milione di persone, in terza età, affette da demenza e circa 900 mila colpite da una condizione a rischio conosciuta come deficit cognitivo isolato, mentre i casi di ictus registrati sono 90 mila l’anno. Arginare e poi recuperare la degenerazione neurologica e cognitiva è una sfida di grande impatto sociosanitario e la citicolina è una delle molecole più studiate nell’ambito della neuroprotezione.

Venerdì 17 alle 14 e sabato 18 febbraio alle 9 a Palazzo Grimaldi della Meridiana a Genova si terrà il “Citicolina Day 2023“, appuntamento scientifico internazionale a cura dei prof Francesco Landi e Camillo Marra con il contributo non condizionante di Piam Farmaceutici.

L’incontro è dedicato ad aggiornare le conoscenze su una molecola versatile, la citicolina, con molteplici azioni e potenzialità terapeutiche in campo neurologico, oftalmologico, geriatrico e neurodegenerativo.

