E’ Leonardo Semplici il candidato numero uno per il dopo Gotti

Con l’addio di Gotti sono già cominciati i ragionamenti sulla successione in casa aquilotta. La panchina al momento sarà affidata al vice di Gotti, Fabrizio Lorieri, che dirigerà l’allenamento di domani, giorno in cui verrà individuato il nome del sostituto di Gotti, con un chiaro favorito: Leonardo Semplici. Libero dopo la fine della sua avventura a Cagliari la scorsa stagione, Semplici sa cosa vuol dire lottare per mantenere la categoria e proprio in Sardegna era riuscito a salvare la squadra in una situazione molto complicata.

Proprio in sella ai sardi riesce a raddrizzare la stagione: con la squadra penultima a cinque punti di distacco dal Torino, Semplici mette insieme 22 punti in 15 partite, conquistando sei vittorie e una media di 1.46 punti a partita, che permette ai sardi di salvarsi con una giornata di anticipo.

