Ferrovie, Russo (Pd): “Da 5 mesi manca una commissione in Comune sulla linea del Campasso e su via Ardoino”

Genova. “Fin qui, dal Comune, più slogan che fatti e rassicurazioni concrete: resta ricca di dubbi e preoccupazioni per tantissimi cittadini la vicenda legata alla riattivazione ‘dell’ultimo miglio’ del Terzo Valico sulla linea del Campasso a Sampierdarena, che prospetterà il passaggio di treni merci nel tratto di ferrovia che costeggia via Ardoino. A fine ottobre 2022 avevo presentato una mozione per impegnare Sindaco e Giunta a riferire con urgenza in apposita Commissione consiliare, alla presenza dei comitati dei cittadini interessati, riguardo alla prosecuzione dei lavori e circa la possibilità di costruire la copertura per la tratta in questione, ma oggi a distanza di 5 mesi la Commissione non è ancora stata fissata”, lo dichiara Monica Russo, consigliera comunale di Genova (Pd).

“Nei giorni scorsi ho risollecitato la convocazione della Commissione: occorrono maggiori dettagli e chiarimenti sulla portata del progetto e sull’impatto che questo avrà sul quartiere, eliminando in tempi rapidi le incertezze – aggiunge Russo – Va ricordato infatti che la tratta, nella sola zona di via Ardoino, passa vicino a circa 40 edifici con circa 1100 abitazioni per 3000 abitanti e tra gli edifici interessati ci sono anche il Liceo Scientifico Fermi (600 persone tra alunni, docenti e personale) oltre alle scuole Montale e Don Bosco”.

» leggi tutto su www.genova24.it