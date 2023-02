“La commissione Attività produttive della Camera ha approvato l’emendamento presentato dai deputati FdI Gianluca Caramanna, capogruppo in commissione, e Luca Sbardella; Fratelli d’Italia conferma il proprio massimo sostegno al Turismo agevolando le imprese che operano nel settore; l’emendamento prevede infatti un’aliquota agevolata sull’accisa del gasolio commerciale per i bus turistici.” Così Maria Grazia Frijia, deputato ligure del partito di Giorgia Meloni e assessore al Turismo del Comune della Spezia: “Sono particolarmente soddisfatta di questo emendamento, quella dei bus turistici è una tipologia di trasporto strategico per il turismo ligure e spezzino, il taglio ai loro costi di esercizio è un supporto concreto che si estende a tutto il comparto, coinvolgendo indirettamente anche il turismo scolastico, religioso e della terza età.”

In conclusione aggiunge “E’ una vittoria di Fratelli d’Italia che dimostra, ancora una volta con i fatti, la capacità di mettere in campo misure concrete contro il caro gasolio, in favore di quelle imprese italiane che hanno particolarmente sofferto durante la pandemia.

L’articolo Frijia: “Via libera alle agevolazioni delle accise per i bus turistici” proviene da Citta della Spezia.

