Gotti verso l’esonero, squadra a Lorieri in attesa di Semplici

L’avventura di Luca Gotti sulla panchina dello Spezia è agli sgoccioli. Decisiva una call pomeridiana con Robert Platek, in cui Eduardo Macia ha comunicato al proprietario americano del club l’intenzione di sollevare il tecnico dalla guida tecnica nel tentativo di invertire una rotta in campionato che desta preoccupazione. L’esonero che era stato delineato ieri sera dopo una giornata di colloqui intensi da parte del direttore generale dell’area tecnica, culminato con una cena insieme al presidente Philip Platek, dovrebbe essere ufficializzato già in serata con un comunicato. Rimanevano oggi giusto da far collimare i tempi delle comunicazioni con gli Stati Uniti, tra fusi orari e impegni di lavoro extra calcistici. Per questo il tecnico ha potuto condurre gli allenamenti a Follo, già fiutando l’aria.

Confermato in autunno in un periodo di crisi anche peggiore dell’attuale, quantomeno dal punto di vista dei risultati, Gotti non va oltre il punto in quattro giornate di questo periodo. Gestione della rosa, rigidità tattica e una comunicazione non sempre percepita come costruttiva pesano sulla scelta. La crepa diventata evidente anche all’esterno il 22 gennaio scorso dopo Spezia-Roma. L’allenatore va ai microfoni nel post gara e parla a lungo degli assenti, non per la prima volta peraltro. Il capitano Gyasi alle stesse televisioni traccia in quei frangenti una linea completamente diversa: “Nzola è forte ma ci sono anche altri giocatori che, quando entrano, devono fare bene”.

