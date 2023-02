Incidente tra Olivetta San Michele e Fanghetto, coinvolti due giovani

Olivetta San Michele. Due giovani amici sono rimasti coinvolti in un incidente automobilistico avvenuto in serata sulla ss20 tra Olivetta San Michele e la frazione di Fanghetto, confine di Stato italo-francese in val Roja.

Il conducente, un 28enne, ha riportato la sospetta frattura di una caviglia, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Illeso l’amico che viaggiava sul sedile del passeggero. L’auto, una Bmw serie 1, è invece andata distrutta. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: a ricostruirla saranno i carabinieri. Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Azzurra Misericordia.

