Innocenti: “Per Marinella ci sono risorse e progetti per una riqualificazione all’avanguardia”

“Marinella deve rimanere esattamente nello stato di degrado in cui il PD la ha lasciata? Sembra essere questo ciò che vuole il Partito Democratico e sicuramente sarà così se tornerà alla guida dell’amministrazione cittadina. E’ quanto emerge chiaramente dalle parole dei democratici sarzanesi, non ultime quelle che hanno affidato ieri alla stampa, oltre che dagli atti da loro compiuti finora per ostacolare e frenare la rinascita e la rigenerazione del borgo storico di Marinella.

Quanto tempo è passato da quando il Partito Democratico ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quella lettera, che si può quantomeno definire bizzarra, nella quale chiedeva di riconsiderare il finanziamento di ben 15 milioni di euro per il Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare)? Oltre un anno, eppure il PD, insieme al Movimento Cinque Stelle, continua a lamentare di non aver avuto il tempo per visionare adeguatamente i documenti connessi alla pratica che verrà discussa e votata questa sera in Consiglio comunale, relativamente al Progetto di Rigenerazione Urbana che è strettamente collegato al Pinqua.

