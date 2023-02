La pirateria è il grande problema del calcio italiano, parola di club della serie A

“Un intervento urgente per risolvere definitivamente il fenomeno della pirateria audiovisiva, che rappresenta il problema più grande del calcio italiano causando una perdita stimata di circa due miliardi l’anno a tutti i settori economici del Paese”. Lo chiedono al governo le società di serie A ieri in occasione dell’assemblea di Lega che ha toccato il tema della commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2024/2027.

“La lotta contro la pirateria è la priorità per recuperare risorse oggi illecitamente sottratte all’intero sistema del calcio e dello sport. Anche per questo più volte, da ultimo a dicembre con il documento riforme uscito dall’Assemblea e trasmesso al Governo, Lega Serie A ha rappresentato l’assoluta urgenza di intervenire. La Lega chiede quindi che possa esservi un’azione immediata, auspicabilmente anche nel decreto-legge in approvazione oggi”.

