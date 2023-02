Ricettazione e maltrattamenti in famiglia, carabinieri arrestano tre uomini a Sanremo

Sanremo. Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto tre persone. La mattina di lunedì 13 febbraio i militari hanno rintracciato e tratto in arresto un sessantaquattrenne senegalese responsabile dei reati di ricettazione ed introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, delitti posti in essere a Sanremo dal mese di settembre 2012. L’uomo, che dovrà scontare un cumulo di pene pari a tre mesi di reclusione, è stato associato alla locale casa circondariale.

Nel pomeriggio di ieri, invece, altri due sono stati gli arresti operati dai Carabinieri di Sanremo. Il primo provvedimento ha riguardato un ventisettenne italiano il quale, già sottoposto all’affidamento in prova per altri reati, non aveva ripetutamente ottemperato alle prescrizioni impostegli dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova, mentre il secondo ha riguardato un quarantunenne di nazionalità tunisina destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Imperia, perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, delitto per il quale dovrà scontare una pena residua di sei mesi. Anche in questo caso entrambi gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Sanremo.

» leggi tutto su www.riviera24.it