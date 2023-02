Il Bar Niccò, situato all’inizio della strada che da Ruta conduce a San Rocco, punto strategico di incontro tra Tigullio e Golfo Paradiso, è chiuso per restauri; lo stesso edificio che lo ospita è in via di riqualificazione. Manca la conferma ufficiale del suo titolare, Marco Maggiolo, figlio del mitico Nicco, ma il locale subirà una metamorfosi. La superficie bar verrà ridimensionata, come quella della ristorazione e in appartamenti superiori verrà aperta una struttura ricettiva, un B&B.

