Imperia. Dopo una lunga attesa il Pump Track di Imperia avrà il suo bar dedicato pronto ad accogliere i ragazzi che ogni giorno vanno a divertirsi sulla pista.

Sabato 18 Febbraio infatti verrà inaugurato il nuovo locale ubicato nel gabbiotto che tempo fa era stato ridotto in uno stato di estremo degrado a causa di diversi sbandati che lo avevano usato come dimora e come bagno.

» leggi tutto su www.riviera24.it