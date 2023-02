Sfilata, spettacoli, merenda e le note della Filarmonica al carnevale di Santo Stefano

Domenica 19 febbraio alle 15.00 in Piazza della Pace appuntamento con il Carnevale santostefanese. In programma sfilata lungo il borgo, animazione e spettacoli dell’Associazione Tartastoj e merenda a cura dell’Associazione Nuove Direzioni, il tutto accompagnato dalle note della Filarmonica Santo Stefano di Magra.

In caso di pioggia manifestazione rinviata a domenica 26 febbraio.

