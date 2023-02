Ventimiglia, cinque ecoisole danneggiate da ignoti: indagini in corso

Ventimiglia. Almeno cinque delle dieci ecoisole, posizionate a Ventimiglia per il servizio di raccolta differenziata il cui inizio è previsto il prossimo 20 febbraio, sono state danneggiate da ignoti. Ad accorgersi degli atti vandalici sono stati stamani gli operatori dell’azienda Teknoservice, gestore del servizio di igiene urbana nei diciotto comuni del comprensorio intemelio.

Ad essere prese di mira sono state le isole ecologiche installate alla Marina, in via Trossarelli, in piazza Costituente (2), e in via Al Capo, nel centro storico. Utilizzando del silicone, i vandali hanno coperto le telecamere e i sensori, azionati da un qrcode presente sui sacchetti forniti ai cittadini, atti a segnalare la tipologia e la quantità di rifiuto conferita. Non è escluso che le ecoisole danneggiate siano anche più di cinque. Manca, infatti, ancora da verificare lo stato di altre due isole ecologiche, mentre le tre monitorate dalle telecamere di videosorveglianza comunali, sono state risparmiate: segnale, questo, che chi ha agito lo ha fatto con cognizione di causa, ben sapendo dove colpire e dove no.

