Bonassola, al via le domande per organizzare il mercatino dedicato a fiori, piante e giardinaggio

Aperti i termini per fare domande per organizzare ‘Bonassola in fiore 2023’, mercatino di fiori, piante, accessori da giardinaggio e oggettistica legata al tema floreale prevista nella zona di Via Fratelli Rezzano e Piazza Cento Croci (area pedonale) l’8 e il 9 aprile prossimi. Il termine per fare domanda è il 18 marzo, ore 12.00. Sul sito del Comune di Bonassola tutti i dettagli, il testo dell’avviso pubblico e il modulo per fare richiesta.

L’articolo Fiaccolata per la pace a un anno dall’inizio del conflitto proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com