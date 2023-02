Chiavari-Lavagna: furti in appartamenti, arrestati padre e figlio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di

controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione

dei reati in genere, anche al fine di garantire una maggiore percezione della sicurezza

da parte dei cittadini.

Nel corso dell’attività sono stati eseguiti 6 distinti ordini di carcerazione tra cui un 60enne e il figlio 25enne, entrambi con precedenti di polizia, per ripetuti furti in appartamento, commessi nel 2021 a Chiavari, Lavagna ed altre località del levante ligure.

