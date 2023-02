Crollo ponte Morandi, i ragazzi del liceo scientifico Bruni di Padova incontrano la protezione civile

Genova. “Come avete fatto ad organizzare i soccorsi dopo il crollo del ponte Morandi?”; “Avete avuto paura di non riuscire ad aiutare tutti?” e poi la domanda delle domande: “Avete capito perché è crollato il ponte?”. Sono state queste alcune delle domande che gli studenti del liceo scientifico R. Bruni di Padova hanno rivolto all’assessore del Comune di Genova Sergio Gambino e ai rappresentanti della Protezione Civile, durante un incontro- dibattito dedicato al crollo del ponte del Morandi, organizzato a Palazzo Tursi per far incontrare Padova e Genova, due città già unite dalla stessa bandiera.

Le due classi, in visita per una esperienza di educazione civica diretta, hanno potuto partecipare alla proiezione del documentario realizzato dal giornalista Franco Nativo “Senza respiro”, vivendo per la prima volta emozioni molto intense: “Avevo 10 anni quando è crollato il ponte Morandi- racconta uno studente- Sentivo che ne parlavano in casa e in tv, ma fino ad oggi non avevo capito il dramma vissuto dalla vostra città”. Il documentario, realizzato alle 11.50 del 14 agosto 2018, 14 minuti dopo il crollo, è stato per i ragazzi come “un pugno nello stomaco”, “una grande lezione di vita”, “una dimostrazione di coraggio e di speranza”.

