Droni sul porto per gestire il traffico e monitorare i container

I droni come mezzo privilegiato per garantire il monitoraggio, ai fini della sicurezza, delle infrastrutture stradali, ferroviarie e marittime e migliorare così l’efficienza dei trasporti relativi ai traffici portuali. Ieri e oggi giornate di prova per gli apparati che si sono levati in volo dal Molo Garibaldi, sorvolando l’area esclusiva al di sopra del terminal LSCT (in particolare Molo Fornelli, Molo Garibaldi, Calata Paita) per una prova che rientra nel progetto europeo Labyrinth, nell’ambito del programma Horizon 2020, coordinato dall’Università Carlos III di Madrid.

Tra i 13 partner provenienti da Spagna, Belgio, Germania, Italia ed Austria, c’è anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale in qualità di partecipante al progetto che ha come finalità proprio quella di studiare l’utilizzo dei droni per il monitoraggio di tutti i tipi di infrastrutture di trasporto.

