Due colonnine di ricarica elettrica per Borghetto Vara

Frontiera dell’automobile elettrica: il Comune di Borghetto Vara risponde presente. Approvata in giunta la proposta avanzata all’amministrazione da parte di Duferco Energia spa: nello specifico verranno installate due colonnine adibite alla ricarica delle auto elettriche, una nella nuova Piazza dei Carabinieri, l’altra nel piazzale del cimitero.

Nessun costo per l’amministrazione guidata da Stefano Coduri che commenta: “Ringraziamo Duferco per la disponibilità mostrata. Con questo atto prosegue il lavoro di innovazione comunale finalizzato a un paese più moderno, attrattivo e attento alle esigenze socio ambientali”. Tutte le stazioni di ricarica installate e gestite da Duferco Energia sono dotate di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

