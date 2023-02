Fiaccolata per la pace a un anno dall’inizio del conflitto

Iniziativa di Europe for peace a un anno all’inizio della guerra in Ucraina. L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio in Piazza Garibaldi alle 18.00; seguiranno corteo con fiaccolata verso Piazza Sant’Agostino. “Europe for Peace invita a promuovere mobilitazioni nelle città italiane ed europee a un anno dall’invasione dell’Ucraina – si legge sul sito della Rete italiana pace e disarmo – per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com