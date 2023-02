Mattarella scioglie il consiglio, Maissana verso le elezioni anticipate

Lo scorso autunno Alberto Figaro, eletto per la terza volta sindaco di Maissana nel giugno 2019 (aveva già ricoperto la carica per due mandati dal 1999 al 2009), si è dimesso da primo cittadino per ragioni di salute, con successiva presa d’atto da parte del consiglio comunale. E lo scorso 25 gennaio è arrivato il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 febbraio, con cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglie il consiglio comunale, ravvisandone i presupposti ai sensi dell’art. 53, comma 1 del Testo unico degli enti locali, che spiega come “in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente”.

La prossima primavera nello Spezzino anche Maissana andrà dunque al voto oltre a Sarzana, Porto Venere e Carro. Nel mentre l’ente di occuperà di ordinaria amministrazione, guidato dal vice sindaco Paolo Cogorno.

