“Presto l’assegnazione, Felettino pronto in tre anni. Palmaria, Marinella e un hotel cinque stelle a Spezia per un turismo che può crescere ancora”

“L’ho detto e lo ribadisco, Spezia è la nostra San Diego, è un luogo strategico per l’Italia e non solo per la Liguria. Sì, la città è cambiata, ha un centro vivace sempre di più apprezzato”. Dopo una settimana intera con testa e gambe dall’altra parte della Regione per l’annuale appuntamento con il Festival di Sanremo, Giovanni Toti mette la prua dialettica nella direzione opposta. Una lunga intervista a Città della Spezia, per ricentrare gli argomenti sul levante, con temi aperti, semi-aperti, futuri o futuribili. E qualcos’altro che riemerge e che magari i più avranno dimenticato.

Portualità, turismo, ambiente e, soprattutto, sanità. Da dove cominciamo, presidente?

“Iniziamo col dire che quel Golfo è uno dei più importanti della marineria italiana, la base navale, con tutte le questioni aperte che conosciamo, è una ricchezza, il porto uno dei principali in Italia. L’intero layout del porto sta cambiando e devo dire, che pur senza avere la struttura commissariale che a Genova sta agevolando una serie di aspetti, l’Adsp del Mar Ligure Orientale, sta lavorando alacremente con tutti gli spostamenti propedeutici alla situazione futura che, lo ricordiamo, prevede anche la prima stazione marittima in assoluto voluta dai tre principali player del settore al mondo. E scusate se è poco”.

