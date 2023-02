Rapallo: “Sant’Anna, panche di pregio esposte alle intemperie”

Da Gianrenato De Gaetani parrocchiano da oltre 40 anni

La storicità di Sant’Anna si riconosce nell’affetto che si era creato nell’antica artistica Chiesetta di Sant’Anna in Rapallo, prossima all’uscita autostradale, dove è spiritualmente nato l’antico Sestiere di Cappelletta . Anche un consigliere comunale comunista, radicato sul territorio, con riferimento a quel luogo di culto si definiva, (anche in consiglio comunale nella discussione sull’edificazione dell’attuale complesso parrocchiale, che riteneva troppo distante da quel luogo di culto) “santannino”.

Ci fu una rivalutazione di tale artistico edificio di culto che con la cura e la grande professionalità dell’Architetto di Rapallo Cristina Mortola, venne ristrutturato, d’intesa con le belle arti, con una leggìo e un altare con le linee che tendono verso l’alto, in marmo pregiato.

Per quanto riguardava la sala assembleare della comunità orante , essendo piccola, anche per il non grande numero di fedeli che ivi pregavano con la Messa mattutina, per meglio razionalizzare gli spazi, su espresso disegno della citata Arch. Mottola , vennero realizzate le apposite panche lignee in noce nazionale che furono realizzate da un falegname artigiano, il Sig. Filippi, che ora non è più in attività.

