Rigenerazione di Marinella, Maggiari: “Volumetrie resteranno invariate”

All’indomani del consiglio comunale che ha approvato il progetto di rigenerazione urbana della frazione di Marinella, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Gianluca Maggiari, “riconosce e vuole ringraziare per l’impegno profuso il Dirigente Mugnani, l’istruttore Direttivo Tecnico Benassi e l’assessore all’Urbanistica Barbara Campi oltre al tecnico Damiano arch. Luchesini per aver seguito la pratica di approvazione del progetto che va di pari passo anche con il c.d. Pinqua. Considerato – prosegue – che solo tre progetti, nell’intera Regione Liguria, riguardanti la qualità dell’abitare, hanno ottenuto l’ingente finanziamento, la soddisfazione deve essere molta”.

“Nell’area di Marinella le volumetrie esistenti rimarranno invariate; si eviterà inoltre, un ulteriore consumo eccessivo di suolo e si manterranno le destinazioni esistenti (piano terra commercio ed al primo piano residenziale). Si prevede, in aggiunta, la realizzazione di una vasta area a destinazione impiantistico sportiva sulla quale potranno essere realizzati uno o più campi da padel, un campo da tennis, un campo da calcio ed una piscina scoperta con annessi servizi (spogliatoi, docce, segreteria biglietteria etc). Ovviamente le previsioni previste dal progetto sono caratterizzate da una certa flessibilità. Ad esempio: nella zona turistico ricettiva il soggetto attuatore potrà decidere di costruire un classico albergo o invece una struttura per anziani (senior house) che contenga al suo interno delle aree comuni come ad esempio un bar/ristorante, una zona infermeria ed infine una zona per lo svago e l’intrattenimento degli anziani ospiti. Verrà inoltre maggiormente riqualificata la scuderia e realizzati alcuni nuovi parcheggi”.

