Superbonus, Toti: “Confidiamo in soluzione da parte del governo”

Genova. “Quello dei crediti fiscali relativi al Superbonus è un tema di stringente attualità e grande importanza, che riguarda decine di imprese in Italia ed in Liguria e rischia di incidere negativamente sul fondamentale percorso di riqualificazione energetica degli edifici, strategico in questa fase per quanto riguarda la transizione ecologica”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul tema dei crediti fiscali relativi al Superbonus.

“Confidiamo che, se verranno confermati i divieti di intervento da parte delle Regioni, nel caso le norme non consentissero questo tipo di operazione, il Governo individui una soluzione alternativa. Siamo ovviamente pronti al confronto, in particolare in Conferenza delle Regioni su questo tema così delicato, con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione condivisa” ha aggiunto.

