Superenalotto, 4 maxi vincite del 6 giocate in Liguria: ecco dove

Italia. Sono quattro le giocate milionarie in Liguria a seguito dello storico 6 centrato questa sera al Superenalotto. Una è stata giocata in una tabaccheria nel quartiere del Lagaccio, a Genova, mentre le altre tre sono state giocate presso l’edicola di Piazza Cavour (angolo via dei Mille) a La Spezia.

La notizia del jackpot centrato è arrivata questa sera con la consueta estrazione. E’ così “crollato” in questo 16 febbraio 2023 il premio di prima categoria, evento che non si verificata da quasi due anni ovvero dal 22 maggio 2021.

» leggi tutto su www.ivg.it