Toti: “Il riammodernamento del Picco? Se il Comune lo chiederà pronti a dare una mano attraverso il Fondo strategico regionale”

“Domenica sarò allo stadio per la partita con la Juventus”. Nella lunga intervista ospitata su queste pagine al presidente della Regione Giovanni Toti, si è parlato anche di calcio, nell’accezione infrastrutturale che è poi quella su cui si può fare un ragionamento che vada oltre le mere questioni di classifica e di risultati. Ma è altrettanto vero che, nel caso dello Spezia e della città, ora più che mai il mantenimento dell’agognata categoria diventa condizione fondamentale per tutta una serie di scenari intorno ai quali è possibile programmare. E proprio in questo senso, a proposito di infrastrutture, si attendono novità per quel che concerne il riammodernamento dello stadio Alberto Picco. Comune capoluogo e famiglia Platek hanno fatto i primi passi con i lavori in curva Piscina ma da qualche mese, almeno dal punto di vista comunicativo, siamo in una fase di stallo. Si attende insomma la presentazione del progetto di rifacimento della tribuna che se arrivasse al 2030 così com’è, compirebbe un secolo esatto. Al di là di tutto, la domanda nasce spontanea: gli enti locali faranno davvero la loro parte partecipando alla spesa? Sappiamo che Lei, a suo tempo, ha parlato personalmente con il presidente Platek. Dunque, nessuna sorpresa all’orizzonte? “Abbiamo già dato al sindaco la disponibilità ad intervenire a sostegno del Comune per il rifacimento del nuovo stadio attraverso il Fondo strategico regionale. Quanto sarà? Non posso dirlo ma di certo alcuni milioni. I numeri reali li valuteremo insieme nella fase operativa. Ma noi ci siamo, pronti a dare una mano se il Comune lo chiederà”.

