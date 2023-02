Via libera alla nuova Baia Verde, svelati i rendering del porto. Cimiotti: «Cambiamento epocale»

Ospedaletti. Passaggio storico questa sera all’interno del consiglio comunale della cittadina delle rose che ha approvato la pubblica utilità del progetto di finanza per la riqualificazione dell’incompiuto porto di Baia Verde, presentato a ottobre del 2021 della Nuovo porto di Ospedaletti srl, società partecipata al 100percento da un omonimo ente francese di base a Tolone. A illustrare gli interventi programmati del valore di 90 milioni di euro è stato il progettista incaricato, l’architetto Marcofilippo Alborno che in passato ha già firmato i progetti del porto di Cala del Forte a Ventimiglia e di Bordighera.

«Noi riteniamo che questo progetto rappresenti un cambiamento epocale per Ospedaletti. Vede drasticamente ridotte le previsioni dell’ex piano Fin.Im. Il nuovo perimetro dello specchio acqueo è nelle dimensioni la metà rispetto alle ipotesi precedenti. Le opere a terra sono un terzo. E’ un grande passo avanti, – ha esordito il sindaco Daniele Cimiotti -. Per quanto concerne sempre lo specchio acqueo, la variante urbanistica approvata dalla precedente amministrazione prevede la possibilità di un ampliamento verso terra così da permettere la creazione di posti barca per grandi imbarcazioni delle dimensioni fino a 70 metri. Il nuovo porto di Ospedaletti sarà dedicato ai grandi yacht. A terra sono previste opere notevoli sia dal punto di vista commerciale che alberghiero. A dieci anni esatti dalla sentenza del Consiglio di Stato che aveva condannato Baia Verde all’incuria e al degrado, abbiamo ottenuto nel corso del mio mandato nove sentenze favorevoli al Comune che ci hanno portano a questo punto di svolta. Devo ringraziare il nostro segretario generale Marco Gunter, l’architetto Massimo Salsi e i nostri legali per il lavoro fatto», – ha concluso il primo cittadino -.

