A Sanremo la conferenza annuale del “Laboratorio Internazionale per l’Educazione che Ispira la Pace”

Sanremo. Il 21 e 22 febbraio si svolgerà , presso la sede di Villa Ormond, la conferenza annuale del “Laboratorio Internazionale per l’Educazione che Ispira la Pace”, associazione promossa dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e dal Comune di Sanremo insieme a diverse altre istituzioni europee, tra cui la Marie e l’Université Université Côte d’Azur di Nizza, il Forum des Régions Européennes pour la Recherche, l’Éducation et la Formation di Lione, l’Università di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna e il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. Si tratta della seconda edizione dell’evento che quest’anno affronterà il tema “Inspiring Peace in Times of War. Citizenship education and peace education: between practices and policies”.

La conferenza ha per obiettivo lo studio e l’analisi di metodologie educative innovative volte a promuovere l’educazione alla pace e alla cittadinanza quali traguardi primari del settore istruzione e educazione del futuro. Nell’ambito di questa ampia missione, l’edizione di quest’anno si focalizzerà più precisamente sul tema della didattica ludica e dell’utilizzo dei giochi nei contesti educativi formali e informali. L’attenzione verso questa tematica nasce dalle attività svolte nell’ambito del progetto “Peace Games”, finanziato dall’Unione Europea e sviluppato da un partenariato internazionale che vede coinvolto l’Istituto di Sanremo insieme ad altri partner europei del Laboratorio tra cui il Forum des Régions Européennes pour la Recherche l’éducation et la formation (Francia, coordinatore del progetto), il Liceo Cassini di Sanremo, l’Université Côte d’Azur di Nizza (Francia), l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Scienze Applicate FH Joanneum di Graz (Austria), il Ministero dell’Educazione di Malta, l’Asociación cultural Da2 Trucados (Spagna) e l’Evangelische Schule Neuruppin (Germania).

