Aggressioni sui bus, la Ugl propone di limitare gli orari delle linee “critiche”: è scontro tra sindacati

Genova. “Visto che ne stanno succedendo troppe e non ci sono soldi per aumentare le forze dell’ordine, qualche linea potrebbe terminare il servizio prima“. È la proposta lanciata da Roberto Piccardo, segretario regionale della Fna Ugl, che ha riferito l’ennesimo episodio – per fortuna non degenerato in aggressione – a bordo di un bus Amt in orario serale: un’autista “intimidita da un gruppo di ragazzi al capolinea dell’86 a San Desiderio solo perché si era lamentata della musica troppo alta”.

Una soluzione drastica, quella di ridurre il servizio negli orari più critici anche perché meno frequentati, che tuttavia non piace agli altri sindacati. E ad aprire lo scontro con parole di fuoco è la Uiltrasporti: “Limitare il servizio sulla linea 86? Siamo matti? Siamo sbalorditi dalle dichiarazioni irredentiste di un sindacato non trattante. Le criticità esistono e vanno affrontate con strumenti adeguati, di concerto con l’amministrazione comunale e con l’azienda, senza provocare nella cittadinanza un’inutile sete di giustizia giocando sporco con l’insicurezza. Genova ha bisogno di sicurezza dentro e fuori dai bus in un’ottica di coesione sociale in cui il disagio va analizzato per essere risolto in un sistema di inclusione. Stiamo andando verso un servizio di trasporto pubblico gratuito e universale, limitare gli orari del servizio nelle linee più critiche significherebbe abbondonare i lavoratori e la cittadinanza al degrado senza provare ad affrontarlo”.

