Bilancio di Sarzana: 650mila euro riservati alle iniziative culturali

Anche nel bilancio di previsione che il Consiglio comunale andrà a discutere e approvare martedì prossimo, il capitolo relativo alla cultura avrà un peso cospicuo. Il Comune di Sarzana ha infatti riservato alle iniziative quasi 650mila euro per “la promozione della cultura e iniziative promozionali del commercio”, di cui quasi 150.000 da sponsorizzazioni e la parte restante con risorse proprie per dare seguito a eventi com Moonland di cui ieri è stato annunciato il secondo ospite dopo Ben Harper. Salirà invece a 45.000 euro il contributo per la gestione del Teatro degli Impavidi, sempre più fulcro della vita culturale della città. Circa 24mila euro saranno destinati ai servizi delle due fortezze, mentre il Comune – a fronte anche dei dati recenti molto incoraggianti – prevede di introitare 140.000 euro dall’imposta di soggiorno il cui utilizzo è previsto per il 60% per iniziative di marketing e il restante 40% per il decoro urbano.

L’articolo Ponte Colombiera, anticipata a inizio giugno la riapertura. Giampedrone: “Chieste ad Anas azioni per limitare disagi di primavera” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com